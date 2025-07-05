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«Изменит климат в регионе»: Эрдоган о мире между Азербайджаном и Арменией

14:28 782

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией откроет новые окна возможностей в регионе, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе. Благодаря этому мы станем свидетелями того, как одно за другим будут открываться новые исторические окна возможностей», - сказал президент Турции журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в азербайджанском городе Ханкенди.

Эрдоган заметил, что, хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода в вопросе участия в экономической интеграции.

Турецкий лидер отметил, что «открытие Зангезурского коридора поможет стратегическому развитию Срединного коридора. Турецкие товары будут быстрее достигать Центральной Азии и Китая через Каспийское море, а товары из Европы в Китай начнут проходить через Турцию».

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