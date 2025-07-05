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Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова

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Отдел спорта
14:30 966

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял Армиду Салсия Алишахбану - заместителя генсека ООН и исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP).

Встреча состоялась в рамках 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

Обсуждалось двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и ESCAP, а также развитие молодежной политики и будущие совместные проекты.

Армида Салсия Алишахбана была назначена исполнительным секретарем ESCAP в 2018 году. Среди прочего она занимала должность министра планирования национального развития Индонезии. Была заместителем управляющего Всемирного банка и заместителем управляющего Азиатского банка развития. 

Алишахбана - кавалер индонезийского Ордена Махапутра Адипрадана, имеет почетное звание военно-морских сил Индонезии.

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