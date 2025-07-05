Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял Армиду Салсия Алишахбану - заместителя генсека ООН и исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP).
Встреча состоялась в рамках 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества.
Обсуждалось двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и ESCAP, а также развитие молодежной политики и будущие совместные проекты.
Армида Салсия Алишахбана была назначена исполнительным секретарем ESCAP в 2018 году. Среди прочего она занимала должность министра планирования национального развития Индонезии. Была заместителем управляющего Всемирного банка и заместителем управляющего Азиатского банка развития.
Алишахбана - кавалер индонезийского Ордена Махапутра Адипрадана, имеет почетное звание военно-морских сил Индонезии.