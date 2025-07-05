Русские захватили два села у границы Днепропетровской области

Указанные села находятся возле Дачного, куда активно пытаются попасть россияне, но бойцы Сил обороны Украины (СОУ) не дают им закрепиться в этом населенном пункте. Аналитики проекта подчеркнули, что ситуация в районе Дачного динамичная и напряженная. Для недопущения продвижений в Днепропетровскую область и занятия села СОУ привлекли дополнительные ресурсы, но в силу численного превосходства и непрерывных штурмов небольшими группами пехоты россияне проникают сквозь оборонительные порядки украинских военных.

В проекте констатировали, что для РФ заход в Днепропетровскую область является большой медийной причиной запустить машину пропаганды. Для Украины это также принципиально - не допустить россиян за админграницы.

30 июня DeepState впервые обозначил серую зону в Днепропетровской области. По данным аналитиков проекта, на админгранице области в нескольких местах идут бои, но украинские военные опровергли эти данные.