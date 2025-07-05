Русские захватили два села у границы Днепропетровской области

Россияне захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка возле административной границы Днепропетровской и Донецкой областей Украины, пытаясь продвигаться дальше, заявили аналитики украинского проекта DeepState.
Указанные села находятся возле Дачного, куда активно пытаются попасть россияне, но бойцы Сил обороны Украины (СОУ) не дают им закрепиться в этом населенном пункте. Аналитики проекта подчеркнули, что ситуация в районе Дачного динамичная и напряженная. Для недопущения продвижений в Днепропетровскую область и занятия села СОУ привлекли дополнительные ресурсы, но в силу численного превосходства и непрерывных штурмов небольшими группами пехоты россияне проникают сквозь оборонительные порядки украинских военных.
В проекте констатировали, что для РФ заход в Днепропетровскую область является большой медийной причиной запустить машину пропаганды. Для Украины это также принципиально - не допустить россиян за админграницы.
30 июня DeepState впервые обозначил серую зону в Днепропетровской области. По данным аналитиков проекта, на админгранице области в нескольких местах идут бои, но украинские военные опровергли эти данные.