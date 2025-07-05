Эрдоган о «красных линиях» Турции в Сирии

«Мы считаем, что после решения США и Европы о снятии санкций сирийское правительство быстрее пойдет по пути развития. Процесс восстановления двусторонних отношений между Турцией и Сирией также идет быстрыми темпами. Мы развиваем сотрудничество с нашим соседом во всех областях. Мы верим, что стабильная, мирная и сильная Сирия окажется полезна для ее соседей и будет поддерживать мир и безопасность своих соседей», - сказал турецкий лидер.

По его словам, Турция поддерживает все усилия, которые способствуют «процветанию Сирии и укреплению в ней мира и спокойствия»: «Так же, как мы поддерживали сирийский народ с первого дня гражданской войны в Сирии, которая теперь уже позади, мы будем поддерживать его в процессе восстановления страны и единства. Территориальная целостность Сирии очень важна для нас».

Президент Эрдоган напомнил, что Турция «четко обозначила «красные линии»: мы не примем план, который узаконит террористические организации. Мы всячески поддерживаем полную нейтрализацию терроризма на территории Сирии, роспуск всех вооруженных формирований и господство только сирийской армии на всей сирийской территории. Постоянный мир и стабильность в Сирии также в наших интересах. Те, кто попытается нарушить это, столкнутся с тем, что Турция будет против них», - предупредил Эрдоган.