Делегация ООН обсудила в Минтруда социальные реформы в Азербайджане

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал гостью о проводимых в последние годы в Азербайджане социальных реформах, усилении мер социальной защиты и работе по обеспечению благосостояния граждан.