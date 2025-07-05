Делегация ООН обсудила в Минтруда социальные реформы в Азербайджане

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с делегацией во главе с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.
Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев проинформировал гостью о проводимых в последние годы в Азербайджане социальных реформах, усилении мер социальной защиты и работе по обеспечению благосостояния граждан.
Министр подчеркнул важность 82-й сессии UNESCAP, которую планируется провести в апреле следующего года в Баку, с точки зрения укрепления регионального и глобального диалога, содействия социальной инклюзивности и защиты прав пожилого населения.
Армида Салсия Алишахбана высоко оценила проделанную в Азербайджане работу в области социального и экономического развития, выразила удовлетворение продолжающимся сотрудничеством между Баку и UNESCAP в этом направлении.
На встрече обсуждалась подготовка к 82-й сессии ЮНЕСКО, состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества.