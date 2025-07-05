ОПЕК+ зальет рынок нефтью

Организация стран — экспортеров нефти плюс (ОПЕК+) — Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Россия и Саудовская Аравия — решила ускорить выход из добровольных ограничений и в августе повысить добычу нефти на 548 тыс. баррелей в сутки, сообщается на сайте организации.

Решение, принятое по итогам онлайн-заседания представителей стран ОПЕК+, объясняется «стабильными перспективами развития мировой экономики и текущими благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти». Темп корректировки соответствует четырехмесячному плану по росту добычи углеводородов, отмечается в документе.

«Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти», — сказано в заявлении.

О планах ОПЕК+ увеличить добычу нефти еще до начала заседания сообщал Bloomberg. Агентство отмечало, что дополнительные баррели могут быть приветствованы президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно призывал к снижению цен на нефть. При этом источники Reuters подчеркивали, что за счет наращивания добычи страны ОПЕК+ стремятся расширить свою долю на рынке на фоне растущих поставок со стороны других производителей, включая США.