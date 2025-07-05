USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Новость дня
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае

ОПЕК+ зальет рынок нефтью

15:28 1634

Организация стран — экспортеров нефти плюс (ОПЕК+) — Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Россия и Саудовская Аравия — решила ускорить выход из добровольных ограничений и в августе повысить добычу нефти на 548 тыс. баррелей в сутки, сообщается на сайте организации.

Решение, принятое по итогам онлайн-заседания представителей стран ОПЕК+, объясняется «стабильными перспективами развития мировой экономики и текущими благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти». Темп корректировки соответствует четырехмесячному плану по росту добычи углеводородов, отмечается в документе.

«Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти», — сказано в заявлении.

О планах ОПЕК+ увеличить добычу нефти еще до начала заседания сообщал Bloomberg. Агентство отмечало, что дополнительные баррели могут быть приветствованы президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно призывал к снижению цен на нефть. При этом источники Reuters подчеркивали, что за счет наращивания добычи страны ОПЕК+ стремятся расширить свою долю на рынке на фоне растущих поставок со стороны других производителей, включая США.

Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
17:43 122
Эрдоган уверен: Турция получит F-35
Эрдоган уверен: Турция получит F-35
17:24 485
Хаменеи почти месяц в бункере
Хаменеи почти месяц в бункере
16:54 925
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией срочно в номер
14:14 7135
Хочешь мира с Израилем – сдай территории
Хочешь мира с Израилем – сдай территории горячая тема
04:56 6991
Главком ВСУ в Харьковской области: «есть угроза новых наступлений» России
Главком ВСУ в Харьковской области: «есть угроза новых наступлений» России
16:32 688
Пашинян: Армении нужна новая Конституция
Пашинян: Армении нужна новая Конституция
16:16 1626
Дочь иранского генерала: «Отца убили, несмотря на все меры предосторожности»
Дочь иранского генерала: «Отца убили, несмотря на все меры предосторожности»
15:48 2100
ОПЕК+ зальет рынок нефтью
ОПЕК+ зальет рынок нефтью
15:28 1635
Русские захватили два села у границы Днепропетровской области
Русские захватили два села у границы Днепропетровской области
14:50 1334
Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова
Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова ФОТО
14:30 3024

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
17:43 122
Эрдоган уверен: Турция получит F-35
Эрдоган уверен: Турция получит F-35
17:24 485
Хаменеи почти месяц в бункере
Хаменеи почти месяц в бункере
16:54 925
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией срочно в номер
14:14 7135
Хочешь мира с Израилем – сдай территории
Хочешь мира с Израилем – сдай территории горячая тема
04:56 6991
Главком ВСУ в Харьковской области: «есть угроза новых наступлений» России
Главком ВСУ в Харьковской области: «есть угроза новых наступлений» России
16:32 688
Пашинян: Армении нужна новая Конституция
Пашинян: Армении нужна новая Конституция
16:16 1626
Дочь иранского генерала: «Отца убили, несмотря на все меры предосторожности»
Дочь иранского генерала: «Отца убили, несмотря на все меры предосторожности»
15:48 2100
ОПЕК+ зальет рынок нефтью
ОПЕК+ зальет рынок нефтью
15:28 1635
Русские захватили два села у границы Днепропетровской области
Русские захватили два села у границы Днепропетровской области
14:50 1334
Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова
Знаменитая индонезийка на приеме у Фарида Гаибова ФОТО
14:30 3024
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться