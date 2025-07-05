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Дочь иранского генерала: «Отца убили, несмотря на все меры предосторожности»

15:48 2100

Дочь ликвидированного Израилем начальника Генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Шадмани, Махдие Шадмани, рассказала, что ее отец соблюдал все установленные протоколы безопасности, однако они не помогли: израильтянам удалось выследить его и убить. Об этом сообщает оппозиционное издание Iran International.

Али Шадмани был назначен на должность начальника Генштаба после гибели своего предшественника Али Рашида. Шадмани возглавлял штаб всего четыре дня.

«Местонахождение моего отца менялось каждые несколько часов. У него не было никаких электронных устройств или телефонов. Протоколы безопасности соблюдались, однако во время его командования военным штабом Израиль неоднократно пытался убить его», — написала в соцсетях Махдие Шадмани.

Она добавила, что ее отец не был в военной форме во время гибели. Его выследили и убили, когда он был в «простой одежде без военных знаков различия».

Генерал-майор Али Шадмани - один из самых высокопоставленных иранских военачальников, ликвидированных ЦАХАЛ с начала военной операции против Ирана в ночь на 13 июня. Шадмани также возглавлял экстренный командный центр «Хатам аль-Анбия», управлявший боевыми операциями Ирана, и утверждал стратегию применения огневой мощи страны. ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Шадмани 17 июня. Согласно информации армейской пресс-службы, в ходе ночного налета ВВС Израиля, получив точные разведданные АМАН, нанесли удар по командному центру в Тегеране и ликвидировали Али Шадмани. 25 июня КСИР подтвердил гибель генерала от ранений, полученных при ударах Израиля.

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