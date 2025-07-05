Совместные учения летчиков Азербайджана и Казахстана

Для участия в совместных летно-тактических учениях «Тарлан-2025» Военно-воздушных сил Азербайджана и Казахстана в Азербайджан прибыли военнослужащие Казахстана.
В N-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.
«Учения, запланированные на период с 8 по 10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также на взаимный обмен опытом», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.