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Совместные учения летчиков Азербайджана и Казахстана

15:55 707

Для участия в совместных летно-тактических учениях «Тарлан-2025» Военно-воздушных сил Азербайджана и Казахстана в Азербайджан прибыли военнослужащие Казахстана.

В N-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.

«Учения, запланированные на период с 8 по 10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также на взаимный обмен опытом», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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