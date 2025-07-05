Пашинян: Армении нужна новая Конституция

Пашинян заявил, что «мы не можем завершить и оценить идеологию реальной Армении во всей ее полноте, обойдя вопрос Конституции, потому что эти темы напрямую связаны и пересекаются друг с другом».

Премьер Армении отметил, что «Конституция, в моем понимании, — это договоренность граждан об отношениях внутри страны: гражданин-гражданин, гражданин-общество, общество-правительство, и в целом соглашение о правовом порядке в стране, которое должно быть выражено в Конституции. Столкнувшись с проблемой того, почему у наших граждан нет чувства родства с этим правовым порядком, я пришел к известному, но невысказанному выводу, что, тем не менее, наши нынешние Конституции, начиная с 1995 года, по крайней мере, оставили открытым вопрос о том, что они были приняты путем свободного волеизъявления народа и свободного голосования. По крайней мере, это вопрос, ответ на который не является однозначным».

По словам Пашиняна, Армении нужна новая Конституция, которая должна иметь конкретную цель, которая должна выражать ту реальность, которая уже существует сегодня в Армении. «Эта реальность такова: Республика Армения говорит своим гражданам: родина и государство больше не идентичны, но в отличие от всего нашего предыдущего периода, нашей истории многих тысяч лет, наше послание должно быть предельно ясным, и содержательным выражением этого послания должна стать новая Конституция, принятая свободным волеизъявлением народа Армении».