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Главком ВСУ в Харьковской области: «есть угроза новых наступлений» России

16:32 691

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Южнослобожанское направление, где «есть угроза новых наступательных действий» россиян, сообщают украинские СМИ.

«…Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенными силами — командующим ОСУВ «Хортица» генерал-майором Михаилом Драпатым. Здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отбили в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев продолжаются ежедневно и в дальнейшем», - заявил главком ВСУ.

По словам Сырского, он подробно изучил оперативную информацию на месте, выяснил потребности и запросы военных, а также отдал необходимые указания. «Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков», - сказал Сырский.

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