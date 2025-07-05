Главком ВСУ в Харьковской области: «есть угроза новых наступлений» России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Южнослобожанское направление, где «есть угроза новых наступательных действий» россиян, сообщают украинские СМИ.

«…Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенными силами — командующим ОСУВ «Хортица» генерал-майором Михаилом Драпатым. Здесь, на Южнослобожанском направлении, наши воины в течение прошлой недели отбили в общей сложности более 60 вражеских штурмов. Около десятка боев продолжаются ежедневно и в дальнейшем», - заявил главком ВСУ.

По словам Сырского, он подробно изучил оперативную информацию на месте, выяснил потребности и запросы военных, а также отдал необходимые указания. «Россияне пытаются давить количеством, однако мы должны быть начеку, применять действенные тактические и технологические решения, чтобы не допустить продвижения захватчиков», - сказал Сырский.