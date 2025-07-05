Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры!

Лидеры «Зеленого движения» в Иране, Мехди Карруби и Мир-Хоссейн Мусави, получившие широкую известность в 2009 году, возвращаются на политическую арену после 14-ти лет пребывания под домашним арестом. Каковы их перспективы возвращения в большую иранскую политику? Было время в 2009 году, когда десятки тысяч человек, выходившие на митинги в Тегеране, в едином порыве скандировали: «Карруби! Мусави!». Было время, в 2009 году, когда на демонстрации, собираемые этими двумя политиками, Мехди Карруби и Мир-Хоссейном Мусави, иранские власти бросали боевые отряды басиджей. А в 2011 году иранское государственное телевидение показало кадры, на которых «около 50 консервативных депутатов маршируют по главному залу парламента», скандируя: «Смерть Мусави, смерть Карруби».

Два птенца гнезда Хомейни Жизненный путь двух этих политиков складывался по-разному, но оба они из поколения «старых борцов», сидевших при шахе и стоявших у истоков Исламской революции. После победы Мехди Карруби был главой Комитета помощи Фонда имама Хомейни. С 1980 по 1992 год он также был директором Фонда Мучеников, а с 1989 по 1992 год был спикером парламента. Что касается Мусави, то в 1979 аятолла Хомейни лично назначил его членом Совета Исламской революции. Потом был пост министра иностранных дел и еще более высокое назначение - в 1981 году он стал 45-м за всю историю Ирана премьер-министром. И последним, поскольку в 1989-м этот пост был упразднен. Под его управлением в качестве премьер-министра иранская экономика перенесла ирано-иракскую войну, и что бы ни говорили позже его недоброжелатели, за эти годы он зарекомендовал себя выдающимся государственным деятелем, ради иранских интересов готовым пойти на многое, в том числе и на американо-иранскую сделку Иран-контрас, в которой участвовал со стороны Тегерана.

Когда покровитель этих двух людей аятолла Хомейни ушел из жизни – у них все пошло по-разному. Карруби сумел остаться на плаву, последовательно занимая посты сначала спикера Ассамблеи Исламского консультативного совета, а затем – члена Совета по определению целесообразности. Впрочем, это было уже не то, что прежде, скорее почетная синекура, чем реальная власть. Для Мусави же правительственные кабинеты после смерти Хомейни оказались закрыты и наступил 20-летний период его полного отсутствия в политической жизни Ирана, который он посвятил преподаванию, живописи и любимому делу всей жизни – архитектуре. За эти годы он стал президентом Иранской академии искусств и автором воплощенных в камне и бетоне проектов, которые вызывают восхищение посетителей: Канун-э Тохид в Тегеране, базар Бейнолхарамейн в Ширазе, гробница мученика Хафт-и-тир в тегеранском районе Бехешт-е Захра и мечеть Салман в президентской резиденции. Если о тебе не говорят вслух – это не значит, что о тебе забыли В первое десятилетие после победы Исламской революции и Карруби, и Мусави тесно общались и работали вместе с Али Акбаром Хашеми Рафсанджани. Между ними бывало разное, доходило до ссор, конфликтов и взаимных публичных обвинений. Но как бы они между собою не скандалили – это были скандалы между единомышленниками. К началу 2000-х годов старые кланы «отцов-основателей» начали понимать, что с Али Хаменеи им не по пути. В первую очередь потому, что он начал выстраивать Исламскую Республику под себя. Стала непрерывно расти значимость во внутренней жизни КСИР и Басидж. Чтобы купить их лояльность, новый рахбар стал передавать под их контроль целые отрасли экономики – а «старые борцы» все больше отодвигались на обочину.

И экономика, и социальная архитектура Ирана, пусть и динамично развивавшиеся в то время, уже требовали корректив – но даже дискуссии на эту тему были признаны нежелательными. Агрессивная внешняя политика КСИР и его амбиции резко ухудшили положение Ирана на международной арене. А дальше произошло ожидаемое: список санкций против Исламской Республики стал все расширяться. Выход старым кланам и реформистам виделся в одном – нужно формировать параллельный центр власти, например, – в лице президента-реформатора. И тогда Рафсанджани вспомнил о Карруби и Мусави. Первый заход во власть, участие самого Рафсанджани в президентских выборах 2005 года, для реформистов закончился неудачей. Кстати, в них принимал участие и Карруби, занявший по итогам голосования в первом туре третье место. А вот во втором туре занявший первое место в первом туре Рафсанджани проиграл Ахмадинежаду и его команде, которые сумели не только мобилизовать своих избирателей, но и эффективно, с помощью того же Басидж, использовать административный ресурс в свою пользу.

Карруби возмутился и публично объявил о многочисленных нарушениях в ходе голосования, прямо указав, что за ними стоял Моджтаба Хаменеи, который поддерживал Ахмадинежада, и подал в отставку со всех постов, которые занимал. Рахбар отреагировал – и Карруби в первый раз был помещен под домашний арест. История повторилась в 2009 году, когда реформаторы выставили на выборы Мусави. Только там сторонники Ахмадинежада и стоявшего за его спиной Моджтабы Хаменеи вообще перестали стеснятся и действовали настолько беззастенчиво, что протестами полыхнули уже Тегеран и ряд других крупных городов Ирана. Недовольные объединились под знаменами «Зеленого движения надежды». Но противник был организован лучше, обладал превосходящим ресурсом – и протесты были подавлены. У Карруби и Мусави оставалось всего два выбора – либо тихо смолчать, в надежде, что власти про них не забудут и в признательность за молчание дадут какие-то теплые места. Или продолжать выступать с критикой. Они выбрали второе, и в 2011 году, когда по региону катилась «арабская весна», сметая на своем пути режимы, казавшиеся непоколебимыми – их отправили под бессрочный домашний арест. Фактически – просто взяли и исключили из общественной жизни на целых двадцать лет.