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Оппозиция отказалась от предложения президента Грузии

17:09 460

Четыре оппозиционные партии Грузии, лидеры которых оказались за решеткой, отказываются от предложения президента Грузии Михаила Кавелашвили помиловать их при условии, что они согласятся участвовать в выборах в органы местной власти 4 октября. Об этом информируют грузинские СМИ.

Приговор вынесен восьми оппозиционерам, среди которых лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, лидеры партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и лидеры «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, Ника Мелия и Зураб Джапаридзе. Причина – неявка на заседание парламентской комиссии. Каждый проведет в тюрьме от 7 до 8 месяцев.

Лидеры оппозиционных партий не явились на заседание парламентской следственной комиссии, так как не признают легитимность действующего парламента. Приговоренных также лишили права занимать госдолжности на два года. Таким образом, они не смогут баллотироваться на посты мэров или депутатов местных совещательных органов.

«Никакого обращения о помиловании к нелегитимному президенту не будет», – заявил один из лидеров партии «Лело для Грузии» Ираклий Купрадзе.

«...Мы не собираемся подавать прошение о так называемом помиловании или участвовать в так называемых местных выборах», – говорится в заявлении партии.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Участвовать в выборах намерена правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Из оппозиционных партий, у которых еще есть время для прохождения регистрации, свое участие подтверждают партии «За Грузию» и «Новый политический центр – Гирчи».

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