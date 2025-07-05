Эрдоган уверен: Турция получит F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что его страна получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом он сказал журналистам в субботу, сообщает Anadolu.

«Я верю, что господин Трамп соблюдет нашу договоренность по этому вопросу. Я считаю, что поставки F-35 в Турцию будут осуществляться постепенно в течение его президентского срока», – сказал турецкий лидер.