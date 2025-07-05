Эрдоган уверен: Турция получит F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что его страна получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом он сказал журналистам в субботу, сообщает Anadolu.
«Я верю, что господин Трамп соблюдет нашу договоренность по этому вопросу. Я считаю, что поставки F-35 в Турцию будут осуществляться постепенно в течение его президентского срока», – сказал турецкий лидер.
Эрдоган подчеркнул, что F-35 нужны Анкаре для укрепления безопасности и выполнения обязательств в рамках НАТО.
В связи с критикой Греции из-за возможных поставок Турции этих самолетов Эрдоган указал, что страны НАТО должны укреплять свою оборонную инфраструктуру, удовлетворять свои потребности и это также должно укреплять оборону самого альянса: «Поэтому Греции не нужно и бессмысленно беспокоиться о шагах, которые мы предпринимаем в области обороны. Турция не представляет угрозы ни для одной страны, которая не угрожает ее безопасности и интересам и не проявляет враждебности».
Турция планировала закупить около 100 истребителей F-35 пятого поколения, построенных американской компанией Lockheed Martin Corp. Но ее исключили из программы в 2019 году после решения купить системы С-400 у России.