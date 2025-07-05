Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»

«Во время встречи (4 июля с президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым он заявил, что готов оказать любую поддержку Сирии в вопросах природного газа. То, что Ильхам Алиев проявил такой подход, имеет очень большое значение. Ведь сегодня самая серьезная проблема Сирии - нехватка газа, а он нужен, чтобы обеспечить энергией страну. Сейчас (у Сирии) проблемы с энергией», - сказал президент Турции журналистам на борту самолета по возвращении из Азербайджана. Его слова приводят турецкие СМИ.

Эрдоган заявил, что Турция старается помочь Сирии в этом вопросе в рамках своих возможностей. «Однако, услышав… эту добрую новость от Ильхама Алиева, я действительно почувствовал большое спокойствие. По возвращении немедленно передам эту информацию министру энергетики Турции, а он - уважаемому аш-Шараа (президенту Сирии)», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что уже предприняты действия по снятию санкций с Сирии, «и мы намерены продолжить этот процесс, усиливая его».

Ранее Middle East сообщало, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Азербайджана Ильхам Алиев на первой двусторонней встрече на полях дипломатического форума в Анталье 11-13 апреля 2025 года обсудили возможное участие Баку в восстановлении энергетического сектора Сирии.