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Разведка Украины: Россия втягивает Лаос в войну

17:55 1416

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что Россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины.

«Кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, Кремль прорабатывает возможность вовлечения в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях», – говорится в заявлении ГУР, которое цитирует «Крым.Реалии».

Согласно сообщению, РФ организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ.

«Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 «военнослужащих-саперов» и способствовать разминированию Курщины. Кроме этого, Лаос оказывает безвозмездную помощь Российской Федерации путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих РФ, участвовавших в боевых действиях против Украины», – говорят в ГУР.

Власти РФ официально о привлечении сил Лаоса не заявляли. В Лаосе это тоже не комментировали.

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