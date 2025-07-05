AzerGold завершило девятый год своей деятельности

Сегодня исполнилось 9 лет с начала деятельности ЗАО AzerGold. ЗАО AzerGold, созданное в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года, прошло государственную регистрацию 5 июля 2016 года и приступило к своей деятельности.

Вот уже 9 лет акционерное общество, действующее в направлении эффективного и устойчивого управления недрами Азербайджана, вносит непрерывный вклад в национальную экономику и социально-экономическое развитие посредством открытия и разведки месторождений руд цветных и черных металлов, добычи драгоценных металлов и их продажи на местном и международном рынках.

Одна из ведущих государственных компаний, представляющих ненефтяной сектор, ЗАО AzerGold за прошедший период реализовала на внутреннем и внешнем рынках 523 тысячи унций золота и 989 тысяч унций серебра, привлекая в экономику Азербайджана более 1 миллиарда 690 миллионов манатов. Из этой суммы 1 миллиард 592 миллиона манатов были получены от экспорта, а 98 миллионов манатов — от местных продаж. В государственный бюджет было перечислено 216 миллионов 433 тысячи манатов налогов и 34 миллиона 845 тысяч манатов социальных выплат.

Являясь одним из самых востребованных работодателей в стране, акционерное общество внесло значительный вклад в повышение занятости, обеспечив 2 351 человека постоянными рабочими местами напрямую и косвенно за последние 9 лет. В настоящее время в компании и ее дочерних предприятиях - ООО Daşkəsən Dəmir Filiz и ООО AzerBlast работают 1 088 человек, а в долгосрочных подрядчиках - 1 263 человека. В результате обеспечения безопасных и достойных условий труда на рабочих местах общее количество рабочих часов без травм в ЗАО и его дочерних предприятиях превысило 7,6 млн.