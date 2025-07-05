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Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера

поговорим о наших проблемах
Жаля Агазаде, собкор Фото: Гусейн Магеррамов, собкор
18:27 1674

В Низаминском районе Баку, рядом со станцией метро «Халглар достлугу», вновь разыгрался конфликт между местными жителями и предполагаемыми застройщиками. Речь идет об окруженной жилыми домами зеленой территории на проспекте Кара Караева, где, как утверждают жители, началась подготовка к строительству многоэтажного дома.

Несмотря на то, что участок уже много лет огорожен забором, сама земля остается в частной собственности, а все попытки выяснить, кто же стоит за будущей застройкой, пока не увенчались успехом.

Журналисты haqqin.az побывали на месте событий и пообщались с жителями, которые утверждают, что на территорию в ночное время завезли бульдозеры, которые начали земляные работы — без предупреждения, без паспорта объекта, без информации о проекте.

Дворы домов, окружающих участок, уже сегодня перегружены машинами, а детям почти не осталось места для игр. В некоторых местах между стенами зданий и забором проход настолько узкий, что даже одному человеку трудно пройти. Люди опасаются, что очередной жилой блок просто «вдавит» район в еще более плотную застройку, лишив его последней зеленой полосы.

В Министерстве экологии и природных ресурсов редакции haqqin.az сообщили, что фактов вырубки деревьев не зафиксировано. «Все деревья пронумерованы, участок находится под контролем», — заверили нас в ведомстве.

В свою очередь, в Исполнительной власти Низаминского района заявили, что провели мониторинг с участием специалистов из Бакинского городского управления озеленения. По результатам проверки факты вырубки или повреждения деревьев зафиксированы не были. Более того, земляные работы на участке остановлены, и территория, как утверждается, взята под наблюдение исполнительной властью.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подтвердил, что строительные работы начались без необходимых разрешительных документов.

«Мониторинг, проведенный Управлением архитектуры, зафиксировал начало рытья фундамента по адресу Кара Караева, 120а. Разрешения на строительство не было, поэтому деятельность была остановлена», — сообщили нам в комитете.

Данное ведомство также уточнило, что решение о застройке участка было принято мэрией Баку еще в августе 2017 года, но из-за отсутствия активности в последующие годы распоряжение утратило юридическую силу.

А жители тем временем обеспокоены: несмотря на временную остановку работ, уверенности в том, что участок не застроят, у них нет. Люди утверждают, что название компании, претендующей на территорию, им не раскрывают, и воспринимают это как попытку избежать общественного давления.

Единственное, что им остается в создавшейся ситуации, - надеяться, что на этом месте, как и было обещано при установке ограждения, появится парк, а не очередной жилой комплекс. И эта надежда – существенный повод, чтобы не опускать руки.

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