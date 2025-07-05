Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера

В Низаминском районе Баку, рядом со станцией метро «Халглар достлугу», вновь разыгрался конфликт между местными жителями и предполагаемыми застройщиками. Речь идет об окруженной жилыми домами зеленой территории на проспекте Кара Караева, где, как утверждают жители, началась подготовка к строительству многоэтажного дома. Несмотря на то, что участок уже много лет огорожен забором, сама земля остается в частной собственности, а все попытки выяснить, кто же стоит за будущей застройкой, пока не увенчались успехом. Журналисты haqqin.az побывали на месте событий и пообщались с жителями, которые утверждают, что на территорию в ночное время завезли бульдозеры, которые начали земляные работы — без предупреждения, без паспорта объекта, без информации о проекте.

Дворы домов, окружающих участок, уже сегодня перегружены машинами, а детям почти не осталось места для игр. В некоторых местах между стенами зданий и забором проход настолько узкий, что даже одному человеку трудно пройти. Люди опасаются, что очередной жилой блок просто «вдавит» район в еще более плотную застройку, лишив его последней зеленой полосы. В Министерстве экологии и природных ресурсов редакции haqqin.az сообщили, что фактов вырубки деревьев не зафиксировано. «Все деревья пронумерованы, участок находится под контролем», — заверили нас в ведомстве. В свою очередь, в Исполнительной власти Низаминского района заявили, что провели мониторинг с участием специалистов из Бакинского городского управления озеленения. По результатам проверки факты вырубки или повреждения деревьев зафиксированы не были. Более того, земляные работы на участке остановлены, и территория, как утверждается, взята под наблюдение исполнительной властью.