USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Новость дня
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае

Азербайджанскую певицу убили пограничники Трампа?

обновлено
20:15 3388

Директор Бакинского джаз-фестиваля Лейла Эфендиева выступила с противоречивой информацией об убийстве азербайджанской джаз-исполнительнице Альбины Пякшевой на границе США с Мексикой.

Несколько минут Л.Эфендиева опровергла факт убийства. 

С целью уточнения информации и расследования всех обстоятельств дела А.Пякшевой Haqqin.az обратился с запросом в посольство США в Азербайджане. В дипломатическом ведомстве пообещали в самое ближайшее время прояснить ситуацию.

* * *

Азербайджанская певица Альбина Пякшева была убита при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт на границе Мексики и США. Об этом сообщила директор Бакинского джаз-фестиваля Лейла Эфендиева в своем Facebook.

«Альбина Пякшева (1993 года рождения) была убита при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт на границе Мексики и США», – говорится в сообщении.

Пякшева была финалисткой конкурса молодых исполнителей I am Jazzman в рамках Бакинского джаз-фестиваля, принимала участие в «Голосе Азербайджана». 

Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
20:04 290
Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении
Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении
19:55 464
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
19:50 757
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ обновлено 18:22
18:22 7097
Турция ждет новую эру после разоружения РПК
Турция ждет новую эру после разоружения РПК обновлено 19:00
19:00 1430
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
19:02 935
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера поговорим о наших проблемах
18:27 1675
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи наш спецреп+фото; все еще актуально
11:59 7057
Аресты оппозиционных мэров: заявления Эрдогана и Озеля
Аресты оппозиционных мэров: заявления Эрдогана и Озеля обновлено 18:44
18:44 5148
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры!
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры! былое и думы
16:43 3170
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
17:43 3988

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
20:04 290
Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении
Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении
19:55 464
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
19:50 757
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ обновлено 18:22
18:22 7097
Турция ждет новую эру после разоружения РПК
Турция ждет новую эру после разоружения РПК обновлено 19:00
19:00 1430
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
19:02 935
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера поговорим о наших проблемах
18:27 1675
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи наш спецреп+фото; все еще актуально
11:59 7057
Аресты оппозиционных мэров: заявления Эрдогана и Озеля
Аресты оппозиционных мэров: заявления Эрдогана и Озеля обновлено 18:44
18:44 5148
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры!
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры! былое и думы
16:43 3170
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
17:43 3988
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться