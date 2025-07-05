Азербайджанскую певицу убили пограничники Трампа?

Директор Бакинского джаз-фестиваля Лейла Эфендиева выступила с противоречивой информацией об убийстве азербайджанской джаз-исполнительнице Альбины Пякшевой на границе США с Мексикой.

Несколько минут Л.Эфендиева опровергла факт убийства.

С целью уточнения информации и расследования всех обстоятельств дела А.Пякшевой Haqqin.az обратился с запросом в посольство США в Азербайджане. В дипломатическом ведомстве пообещали в самое ближайшее время прояснить ситуацию.

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Азербайджанская певица Альбина Пякшева была убита при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт на границе Мексики и США. Об этом сообщила директор Бакинского джаз-фестиваля Лейла Эфендиева в своем Facebook.

«Альбина Пякшева (1993 года рождения) была убита при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт на границе Мексики и США», – говорится в сообщении.

Пякшева была финалисткой конкурса молодых исполнителей I am Jazzman в рамках Бакинского джаз-фестиваля, принимала участие в «Голосе Азербайджана».