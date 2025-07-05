Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства

«Моему брату Бакиру Сафарову 62 года. Он страдает гипертонией и нуждается в регулярном приеме лекарств и соблюдении диеты. Сейчас ему разрешили передать необходимые препараты. Изначально медицинское обследование ему проведено не было. После вмешательства азербайджанского государства этот вопрос был решен», — рассказал он.

С.Гусейнли заявил, что «никакой информации о брате я получить не могу. Вся информация распространяется по официальным каналам. Насколько мне известно, Москва полностью взяла расследование и контроль над ним на себя. Мне ничего не известно и о других задержанных. Надеюсь, что вопрос моего брата Бакира Сафарова вскоре найдет справедливое решение».

Гусейнли добавил, что его брат учитель: «Было бы очень большой несправедливостью упоминать его имя в каком-то уголовном деле и обвинять его в этом».

Отметим, 27 июня российские правоохранительные органы провели в Екатеринбурге операцию в домах азербайджанцев. В ходе операции были задержаны многие представители семьи Сафаровых. В результате насилия, примененного правоохранительными органами в ходе операции, погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Екатеринбургский суд выдал ордер на арест семи человек, включая другого их брата, Бакира Сафарова.