Эрдоган не поедет на саммит лидеров БРИКС

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в МИД страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие в 17-м саммите лидеров БРИКС, который состоится 6–7 июля в Бразилии.

Интересы Турции на форуме будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.

БРИКС — это платформа для консультаций и сотрудничества, созданная в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. После присоединения Южно-Африканской Республики в 2011 году группа получила название БРИКС.

В августе 2023 года к объединению присоединились еще четыре страны: Египет, Эфиопия, ОАЭ и Иран.