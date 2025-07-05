USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае
Новость дня
Высокие ставки Алиева и Пашиняна в Дубае

Эрдоган не поедет на саммит лидеров БРИКС

19:21 924

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участие в 17-м саммите лидеров БРИКС, который состоится 6–7 июля в Бразилии.

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в МИД страны.

Интересы Турции на форуме будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.

БРИКС — это платформа для консультаций и сотрудничества, созданная в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. После присоединения Южно-Африканской Республики в 2011 году группа получила название БРИКС.

В августе 2023 года к объединению присоединились еще четыре страны: Египет, Эфиопия, ОАЭ и Иран.

Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
20:04 293
Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении
Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении
19:55 471
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
19:50 764
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ обновлено 18:22
18:22 7099
Турция ждет новую эру после разоружения РПК
Турция ждет новую эру после разоружения РПК обновлено 19:00
19:00 1434
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
19:02 939
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера поговорим о наших проблемах
18:27 1676
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи наш спецреп+фото; все еще актуально
11:59 7060
Аресты оппозиционных мэров: заявления Эрдогана и Озеля
Аресты оппозиционных мэров: заявления Эрдогана и Озеля обновлено 18:44
18:44 5152
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры!
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры! былое и думы
16:43 3171
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
17:43 3993

ЭТО ВАЖНО

Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
20:04 293
Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении
Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении
19:55 471
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
19:50 764
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ обновлено 18:22
18:22 7099
Турция ждет новую эру после разоружения РПК
Турция ждет новую эру после разоружения РПК обновлено 19:00
19:00 1434
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
19:02 939
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера поговорим о наших проблемах
18:27 1676
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи наш спецреп+фото; все еще актуально
11:59 7060
Аресты оппозиционных мэров: заявления Эрдогана и Озеля
Аресты оппозиционных мэров: заявления Эрдогана и Озеля обновлено 18:44
18:44 5152
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры!
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры! былое и думы
16:43 3171
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
Эрдоган: «Я услышал добрую новость от Ильхама Алиева»
17:43 3993
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться