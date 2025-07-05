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Массовые задержки авиарейсов по всей России

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19:34 934

В российских аэропортах зафиксированы многочисленные задержки и отмены рейсов. За последние четыре часа их число резко выросло, сообщают местные источники.

Наиболее сложная ситуация в петербургском аэропорту Пулково, где задержано более 80 рейсов. Губернатор Ленинградской области заявил об угрозе беспилотников, в регионе временно вводился режим воздушной тревоги.

В московском Внуково задержаны 4 рейса, один отменен. В Домодедово — 11 задержек, 1 отмена. В Шереметьево — 37 задержек. В Храброво (Калининград) — около 30 задержек и 8 отмен. В Нижнем Новгороде — 10 задержек, 5 отмен. В Самаре, Саратове, Казани и Екатеринбурге — от 5 до 10 задержек и до 3 отмен в каждом аэропорту.

Пассажиры сообщают о длительном ожидании вылета на бортах и ночевке на полу в терминалах.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате ПВО нескольких беспилотников, летевших на столицу. По его словам, угрозу удалось нейтрализовать, пострадавших нет. Работы на местах падения обломков продолжаются.

Губернатор Ленинградской области также сообщил, что в Тосненском районе средствами РЭБ была отражена атака БПЛА. Ночью на территории региона были уничтожены два беспилотника.

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