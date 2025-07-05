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Путин не боится Трампа

19:44 572

Кремль осуществил крупнейшее с начала войны воздушное наступление вскоре после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пишет британская газета The Telegraph.

По мнению издания, российский президент не опасается решительных шагов со стороны США, так как не видит со стороны Трампа намерения устанавливать четкую «цену» за продолжение войны. Как говорится в материале, максимум, чего стоит ожидать — это резкий пост в соцсетях.

Ранее Трамп заявил, что разочарован позицией Путина и считает, что тот «хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей».

Войска России в ночь на пятницу, 4 июля, нанесли удар по Украине с использованием 550 средств воздушного нападения.

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