Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана

Посольство США в Азербайджане опровергло распространившуюся в сети дезинформацию о якобы срочном призыве американских граждан немедленно покинуть страну.

«Возможно, вы видели фейковое «срочное сообщение», распространенное дезинформационными сайтами. Несмотря на то, что понятно, что эта информация ложная, подобные публикации являются важным уроком для выявления дезинформации», — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что за достоверной информацией следует обращаться исключительно к официальным источникам, которые регулярно обновляются в случае необходимости.

Отмечается, что уровень рекомендации по поездкам в Азербайджан остается на втором уровне — аналогичном Италии и Испании.