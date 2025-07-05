Разведка Украины: Россия усиливает военное присутствие в Армении

На фоне напряженности с Азербайджаном Россия расширяет военное присутствие в Армении и ускоряет комплектование своей военной базы в Гюмри на территории Армении, заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В украинской разведке утверждают, что целью является усиление военно-политического давления на страны Южного Кавказа. Личный состав для базы набирают среди военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей РФ, а также из аннексированного Крыма. Москва также активно ищет добровольцев среди представителей народов Кавказа.

«Развертывание российских войск в Армении – это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной системы безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее», - цитирует «Украинская правда» представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.