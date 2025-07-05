Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, удастся ли ему прекратить боевые действия в Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что вопрос урегулирования российско-украинского конфликта остается для него приоритетом.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, когда его спросили, уверен ли он, что сможет положить конец боевым действиям. Его слова приводит Politico.