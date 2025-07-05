Дрон атаковал посольство РФ в Швеции

В ночь на 5 июля на здание торгового представительства России в Стокгольме был сброшен пакет с краской, сообщили в посольстве РФ в Швеции.

По данным дипмиссии, подобные инциденты продолжаются уже более года. Последние случаи были зафиксированы 17 июня и в конце мая. В одном из них с дрона была сброшена стеклянная емкость с краской. Еще один эпизод произошел в ноябре 2024 года.

Посольство отметило, что неоднократно обращалось в полицию и МИД Швеции с требованием расследовать эти атаки.

В диппредставительстве также напомнили об инциденте в январе, когда мужчина врезался на автомобиле в ворота посольства. По данным шведской полиции, он подозревается в попытке незаконного проникновения. В заявлении посольства утверждалось, что задержанный — гражданин Украины, ранее признанный психически неадекватным и проходивший лечение.