Республиканцы опасаются: Маск может им навредить

Миллиардер в последние недели подвергал жесткой критике тех республиканцев, которые поддержали законопроект о госрасходах, предусматривающий повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн. Он заявлял, что готов будет оказать помощь на промежуточных выборах в Конгресс оппонентам тех законодателей-республиканцев, которые поддержали документ. Маск пояснил, что намерен сосредоточить усилия на первичных выборах. В ходе них республиканцы выбирают кандидатов, которые далее будут соперничать с демократами.

Члены правящей в США Республиканской партии опасаются, что Илон Маск может ослабить их позиции на предстоящих в 2026 году промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает газета The Hill.

В публикации издания отмечается, что «республиканцы считают эти высказывания неконструктивными. Как говорят некоторые из них, если эти угрозы будут исполнены, это может привести к отвлечению ресурсов в условиях, которые исторически не были благоприятными для правящей партии».

Президент США Дональд Трамп 4 июля подписал вышеупомянутый законопроект. Он был одобрен Сенатом 1 июля, а Палатой представителей - 3 июля. У республиканцев сейчас большинство в обеих палатах Конгресса. Документ, разработанный по инициативе вашингтонской администрации, предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере.

Илон Маск был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа. После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике упомянутый законопроект и введенные президентом импортные пошлины. Трамп в свою очередь назвал Маска «сумасшедшим» и заявил, что тот прекратил в какой-то момент добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.