USD 1.7000
EUR 2.0029
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Республиканцы опасаются: Маск может им навредить

20:15 787

Члены правящей в США Республиканской партии опасаются, что Илон Маск может ослабить их позиции на предстоящих в 2026 году промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщает газета The Hill.

Миллиардер в последние недели подвергал жесткой критике тех республиканцев, которые поддержали законопроект о госрасходах, предусматривающий повышение потолка госдолга на $5 трлн. Госдолг США сейчас превышает $36 трлн. Он заявлял, что готов будет оказать помощь на промежуточных выборах в Конгресс оппонентам тех законодателей-республиканцев, которые поддержали документ. Маск пояснил, что намерен сосредоточить усилия на первичных выборах. В ходе них республиканцы выбирают кандидатов, которые далее будут соперничать с демократами.

В публикации издания отмечается, что «республиканцы считают эти высказывания неконструктивными. Как говорят некоторые из них, если эти угрозы будут исполнены, это может привести к отвлечению ресурсов в условиях, которые исторически не были благоприятными для правящей партии».

Президент США Дональд Трамп 4 июля подписал вышеупомянутый законопроект. Он был одобрен Сенатом 1 июля, а Палатой представителей - 3 июля. У республиканцев сейчас большинство в обеих палатах Конгресса. Документ, разработанный по инициативе вашингтонской администрации, предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере.

Илон Маск был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа. После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Маск заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике упомянутый законопроект и введенные президентом импортные пошлины. Трамп в свою очередь назвал Маска «сумасшедшим» и заявил, что тот прекратил в какой-то момент добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.

Делегация Израиля летит на переговоры с ХАМАС
Делегация Израиля летит на переговоры с ХАМАС обновлено 22:01
22:01 1303
Азербайджанскую певицу убили пограничники Трампа?
Азербайджанскую певицу убили пограничники Трампа? обновлено
20:15 7534
Москва готовится к рывку в Африке
Москва готовится к рывку в Африке третья мировая
13:36 4411
Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
20:04 1660
Ереван ответил на заявления украинской разведки
Ереван ответил на заявления украинской разведки обновлено 21:39
21:39 3410
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
19:50 2781
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ обновлено 18:22
18:22 8262
Турция ждет новую эру после разоружения РПК
Турция ждет новую эру после разоружения РПК обновлено 19:00
19:00 1823
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
19:02 1691
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера поговорим о наших проблемах
18:27 2800
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи наш спецреп+фото; все еще актуально
11:59 7793

ЭТО ВАЖНО

Делегация Израиля летит на переговоры с ХАМАС
Делегация Израиля летит на переговоры с ХАМАС обновлено 22:01
22:01 1303
Азербайджанскую певицу убили пограничники Трампа?
Азербайджанскую певицу убили пограничники Трампа? обновлено
20:15 7534
Москва готовится к рывку в Африке
Москва готовится к рывку в Африке третья мировая
13:36 4411
Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
Трамп: Не знаю, удастся ли мне остановить войну в Украине
20:04 1660
Ереван ответил на заявления украинской разведки
Ереван ответил на заявления украинской разведки обновлено 21:39
21:39 3410
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
Посольство США опровергло фейк о «немедленном выезде» из Азербайджана
19:50 2781
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ
ВСУ ударили по важному оборонному объекту РФ обновлено 18:22
18:22 8262
Турция ждет новую эру после разоружения РПК
Турция ждет новую эру после разоружения РПК обновлено 19:00
19:00 1823
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
Арестованному в России Бакиру Сафарову разрешили передать лекарства
19:02 1691
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера
Баку теряет зеленые зоны: у станции «Халглар достлугу» жители встали на защиту сквера поговорим о наших проблемах
18:27 2800
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи
Каспий отступает. Наступают мазут, нечистоты и змеи наш спецреп+фото; все еще актуально
11:59 7793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться