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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Во Владивостоке взорвался газопровод, снабжавший 155-ю бригаду

20:31 1133

Взрыв произошел на газопроводе «Владивосток», который проходит вдоль побережья Японского моря и снабжает газом военные объекты, в том числе подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщают источники NV в украинской разведке.

Часть газопровода была введена в эксплуатацию в марте 2025 года. Также подрывом уничтожен водопровод, который обеспечивал питьевой водой военные гарнизоны.

Местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора), чтобы скрыть инцидент от населения во время празднования 165-летия Владивостока.

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