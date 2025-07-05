Во Владивостоке взорвался газопровод, снабжавший 155-ю бригаду

Взрыв произошел на газопроводе «Владивосток», который проходит вдоль побережья Японского моря и снабжает газом военные объекты, в том числе подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщают источники NV в украинской разведке.

Часть газопровода была введена в эксплуатацию в марте 2025 года. Также подрывом уничтожен водопровод, который обеспечивал питьевой водой военные гарнизоны.

Местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора), чтобы скрыть инцидент от населения во время празднования 165-летия Владивостока.