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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Россия бьет по Пашиняну через Стамбул

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20:29 3267

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Стамбул, состоявшийся на следующий день после поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию, привлёк внимание международных и региональных аналитических кругов.

По мнению наблюдателей в Анкаре, текущая динамика армяно-азербайджанского мирного урегулирования свидетельствует о постепенном ослаблении контроля Москвы над переговорным процессом. На этом фоне Турция при поддержке западных партнёров стремительно усиливает свои позиции в качестве одного из ключевых медиаторов. В недавних заявлениях представителей администрации президента США Дональда Трампа особое внимание уделялось трём направлениям стратегического взаимодействия Вашингтона с Анкарой - вопросам сирийского урегулирования, посреднической роли Турции в диалоге между Россией и Украиной, а также турецкому участию в процессе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Несмотря на отсутствие официальной реакции Кремля на первый визит Никола Пашиняна в Турцию в статусе премьер-министра, российские медиаресурсы немедленно развернули масштабную информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию этого шага. Особое внимание в информационном поле привлекла позиция Стамбульского армянского патриархата, фактически бойкотировавшего визит главы правительства Армении. Стамбульский патриархат, имеющий длительную и весьма непростую историю отношений с Москвой, отказался направить своего представителя на встречу Пашиняна с армянской общиной Турции, формально заявив о непризнании премьер-министра Армении.

Пашинян в Стамбуле у Эрдогана. А что осталось за кадром?

Более того, патриарх Саак Машалян отдал распоряжение запретить Пашиняну вход на территорию патриархии, что вызвало широкий общественный резонанс как в Турции, так и в Армении. По имеющимся данным, руководство церкви в стамбульском районе Кумкапы также получило инструкцию отказаться от встречи с главой правительства Армении. Представители армянской интеллигенции в Турции, включая ряд политиков и публицистов, выразили возмущение этими действиями, заявив, что Стамбульский патриархат превысил полномочия и должен дать объяснение подобному демаршу.

Этот инцидент вновь актуализировал дискуссии о легитимности, компетенциях и представительных функциях Стамбульского армянского патриархата. Формально патриархат заявляет о своей подчинённости Католикосу всех армян, резиденция которого расположена в Эчмиадзине. Однако в рамках турецкого правового поля данный религиозный институт не обладает официальным юридическим статусом, поскольку его деятельность основывается преимущественно на исторической преемственности. Патриархат был создан в 1461 году султаном Мехметом II Завоевателем, как инструмент взаимодействия Османской империи с армянской общиной. С течением времени и ослаблением имперских институтов в XVIII веке патриархат всё чаще использовался в политических целях, а его представители не раз упоминались в связи с деструктивной деятельностью и антиисламскими восстаниями.

Поддержка России со стороны Стамбульского патриархата впервые была отмечена в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Несмотря на принесённую в начале войны клятву верности султану, в конце конфликта Стамбульский патриархат обратился к российскому императору Александру II с просьбой аннексировать занятые российскими войсками территории от Восточной Анатолии до реки Евфрат. Позднее, в период Первой мировой войны, Стамбульский патриархат вновь выступил в поддержку российской политики, требуя от Петербурга взять под защиту всех армян, проживавших в Османской империи.

А почему Армянский патриархат Константинополя саботировал встречу с Пашиняном? Рука Кремля?!

После провозглашения Турецкой Республики юридический и институциональный статус патриархата был серьёзно ослаблен, однако, по мнению ряда исследователей, его неформальные связи с Москвой сохраняются вплоть до настоящего времени.

Аналитики считают, что недружественная позиция Стамбульского патриархата в отношении Никола Пашиняна отражает более широкое противостояние между официальным Ереваном и духовным руководством Армянской апостольской церкви и опосредованно с Москвой.

Симптоматично в этой связи, что вскоре после возвращения Пашиняна из Стамбула правоохранительные органы Армении провели спецоперацию против ряда церковных структур, которые на протяжении последних лет обвинялись в призывах к антиконституционным действиям. Армянские СМИ, поддерживающие кабинет Никола Пашиняна, прямо указывают на причастность Москвы к подстрекательской деятельности отдельных представителей духовенства.

По мнению части армянской политической элиты в Турции, действия Стамбульского армянского патриархата были согласованы с Кремлём и направлены на политическую дискредитацию премьер-министра Армении. Некоторые издания также обвинили патриархат в нарушении принципа невмешательства во внутренние дела Армении и в использовании религиозной структуры в качестве инструмента геополитической стратегии Российской Федерации.

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