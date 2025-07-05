Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Стамбул, состоявшийся на следующий день после поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию, привлёк внимание международных и региональных аналитических кругов. По мнению наблюдателей в Анкаре, текущая динамика армяно-азербайджанского мирного урегулирования свидетельствует о постепенном ослаблении контроля Москвы над переговорным процессом. На этом фоне Турция при поддержке западных партнёров стремительно усиливает свои позиции в качестве одного из ключевых медиаторов. В недавних заявлениях представителей администрации президента США Дональда Трампа особое внимание уделялось трём направлениям стратегического взаимодействия Вашингтона с Анкарой - вопросам сирийского урегулирования, посреднической роли Турции в диалоге между Россией и Украиной, а также турецкому участию в процессе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Несмотря на отсутствие официальной реакции Кремля на первый визит Никола Пашиняна в Турцию в статусе премьер-министра, российские медиаресурсы немедленно развернули масштабную информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию этого шага. Особое внимание в информационном поле привлекла позиция Стамбульского армянского патриархата, фактически бойкотировавшего визит главы правительства Армении. Стамбульский патриархат, имеющий длительную и весьма непростую историю отношений с Москвой, отказался направить своего представителя на встречу Пашиняна с армянской общиной Турции, формально заявив о непризнании премьер-министра Армении.

Более того, патриарх Саак Машалян отдал распоряжение запретить Пашиняну вход на территорию патриархии, что вызвало широкий общественный резонанс как в Турции, так и в Армении. По имеющимся данным, руководство церкви в стамбульском районе Кумкапы также получило инструкцию отказаться от встречи с главой правительства Армении. Представители армянской интеллигенции в Турции, включая ряд политиков и публицистов, выразили возмущение этими действиями, заявив, что Стамбульский патриархат превысил полномочия и должен дать объяснение подобному демаршу. Этот инцидент вновь актуализировал дискуссии о легитимности, компетенциях и представительных функциях Стамбульского армянского патриархата. Формально патриархат заявляет о своей подчинённости Католикосу всех армян, резиденция которого расположена в Эчмиадзине. Однако в рамках турецкого правового поля данный религиозный институт не обладает официальным юридическим статусом, поскольку его деятельность основывается преимущественно на исторической преемственности. Патриархат был создан в 1461 году султаном Мехметом II Завоевателем, как инструмент взаимодействия Османской империи с армянской общиной. С течением времени и ослаблением имперских институтов в XVIII веке патриархат всё чаще использовался в политических целях, а его представители не раз упоминались в связи с деструктивной деятельностью и антиисламскими восстаниями. Поддержка России со стороны Стамбульского патриархата впервые была отмечена в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Несмотря на принесённую в начале войны клятву верности султану, в конце конфликта Стамбульский патриархат обратился к российскому императору Александру II с просьбой аннексировать занятые российскими войсками территории от Восточной Анатолии до реки Евфрат. Позднее, в период Первой мировой войны, Стамбульский патриархат вновь выступил в поддержку российской политики, требуя от Петербурга взять под защиту всех армян, проживавших в Османской империи.