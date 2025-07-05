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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

В Мингячевире столкнулись катера

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20:49 1175

5 июля на реке Кура в Мингячевире столкнулись два катера.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 5 июля в 16:00 в результате аварии на реке Кура в отделение скорой медицинской помощи Мингячевирской центральной городской больницы были госпитализированы шесть человек - пятеро мужчин и одна женщина, в том числе двое несовершеннолетних.

В связи с информацией силы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС были немедленно направлены в район происшествия, и судна вместе с гражданами были доставлены на берег.

У одного пациента диагностирован перелом шейки бедра, его состояние стабильное. Остальным оказана помощь, после чего они отправлены на амбулаторное лечение. Еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте. По факту аварии проводится расследование.

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