Крымский мост перекрыт

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли , сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в очереди на въезд на Крымский мост со стороны Керчи собралось 460 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди находилось 245 машин.