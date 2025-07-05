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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Крымский мост перекрыт

21:07 1088

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что в очереди на въезд на Крымский мост со стороны Керчи собралось 460 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди находилось 245 машин.

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