Азербайджан разгромил Сан-Марино на чемпионате Европы

В Албании стартовал чемпионат Европы U-16 по баскетболу в дивизионе «С».
В стартовом матче в городе Шкодер сборная Азербайджана разгромила команду Сан-Марино - 105:60.
Самым результативным в нашей команде был Азер Ибрагимов, набравший 24 очка.
Оба коллектива выступают в группе «B» вместе с Люксембургом, Гибралтаром и Андоррой. Завтра азербайджанские баскетболисты, возглавляемые турецким специалистом Эрханом Токером, сыграют с андорцами.
Всего в дивизионе «С» чемпионата Европы U-16 выступают девять команд, разделенных на две группы. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал. Остальные поборются за 5-9-е позиции.