Россияне продолжают ездить в Азербайджан

Число бронирований туров в Азербайджан со стороны россиян остаётся на прежнем уровне.
Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в СМИ появилась информация о якобы снижении бронирований на 30–40%. Такие данные, в частности, озвучивали в Ассоциации туристических агентств. Однако в РСТ их опровергли.
«Мы проверили информацию: по данным туроператоров она не подтверждается. Аннуляции — единичные, в пределах нормы», — отметили в союзе.
В РСТ добавили, что представители туротрасли Азербайджана подчеркивают доброжелательное отношение к российским туристам. При этом путешественникам рекомендовали сохранять разумную осторожность и ориентироваться на официальные источники информации.