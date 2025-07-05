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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Россияне продолжают ездить в Азербайджан

21:17 1254

Число бронирований туров в Азербайджан со стороны россиян остаётся на прежнем уровне.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее в СМИ появилась информация о якобы снижении бронирований на 30–40%. Такие данные, в частности, озвучивали в Ассоциации туристических агентств. Однако в РСТ их опровергли.

«Мы проверили информацию: по данным туроператоров она не подтверждается. Аннуляции — единичные, в пределах нормы», — отметили в союзе.

В РСТ добавили, что представители туротрасли Азербайджана подчеркивают доброжелательное отношение к российским туристам. При этом путешественникам рекомендовали сохранять разумную осторожность и ориентироваться на официальные источники информации.

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