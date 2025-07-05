Такер Карлсон взял интервью у Пезешкиана

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом он сообщил в видеообращении в соцсети Х.
Карлсон сказал, что он и его команда сделали бы это интервью рано или поздно, так как военный конфликт Ирана и Израиля закончился всего полторы недели назад и может повториться снова. Он не стал спрашивать у Пезешкиана, на что бы не получил честный ответ. Карлсон сказал, что старался задавать простые вопросы, например «каковы ваши цели?» и т.д.
Журналист подчеркнул, что целью интервью не было получить «абсолютную правду», так как это невозможно. Задача разговора состояла в пополнении базы знаний, чтобы зрители могли вынести свое решение, кому верить.
Карлсон уточнил, что беседа с президентом Ирана выйдет в ближайшие несколько дней. Он также подчеркнул, что хочет поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Our interview with the president of Iran.— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 5, 2025
Watch it first at https://t.co/sLkXnGLauL. pic.twitter.com/SY4KvgA1lb