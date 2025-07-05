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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
Новость дня
Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Россия обошла НАТО по снарядам

21:51 611

Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью газете The New York Times (NYT).

«Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год», — поразился генсек военного блока.

Рютте также добавил, что конфликт в Украине якобы связан с ситуацией на Тайване. По его словам, эту взаимосвязь осознают и в России, и в Китае.

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