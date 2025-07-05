Россия обошла НАТО по снарядам

Россия производит за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО за один год.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью газете The New York Times (NYT).
«Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в недавней истории. Сейчас они производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год», — поразился генсек военного блока.
Рютте также добавил, что конфликт в Украине якобы связан с ситуацией на Тайване. По его словам, эту взаимосвязь осознают и в России, и в Китае.