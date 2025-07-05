Зеленский назвал свой разговор с Трампом «лучшим»

«Относительно дронов. Мы договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. На неделе заключено соглашение между нашими министерствами обороны Украины и одной из ведущих американских компаний. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году», — сказал он в видеообращении в субботу.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пятничный разговор с президентом США Дональдом Трампом «лучшим» и анонсировал значительное увеличение совместной работы с американской стороной по производству дронов в этом и следующем году.

Зеленский назвал это «приоритетом», отметив, что соглашение состоялось на специальных условиях, а в следующем году обещает «еще значительно больше дронов».

«Задача для всего нашего государства, для Сил обороны Украины, для всех бизнесов, которые работают именно по этому направлению, — буквально каждую неделю давать больше результатов. Больше результатов по дронам, прежде всего перехватчиков», — говорит президент.

По его словам, нужно производить больше таких дронов, тренировать больше операторов и добиваться большей эффективности в применении перехватчиков.

«Ответственность за это направление безопасности персональна для каждого, кто принимает и внедряет соответствующие решения. Перехватчики должны работать», — отметил он.

Кроме того, Зеленский назвал «лучшим» разговор с президентом США Дональдом Трампом накануне в пятницу.

«Наверное, это был лучший разговор за всё это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, и я благодарен за готовность помогать. Именно «Патриоты» — ключ к защите от баллистики», — сказал он.

По словам президента, они обсудили ещё несколько важных вопросов, которые украинско-американские команды детально проработают на ближайших встречах.