Порошенко вновь не выпустили за границу

Об этом говорится в заявлении на сайте его партии «Европейская солидарность».

По информации партии, Порошенко планировал посетить съезд испанской «Народной партии» в Мадриде и конференцию по восстановлению Украины в Риме, куда, по его словам, был приглашен официально.

Это не первый случай, когда политика не выпускают за пределы страны. В январе, апреле и других случаях 2024–2025 годов пограничники также препятствовали его выезду. Суд признал некоторые из этих отказов незаконными.

В партии Порошенко считают подобные действия политически мотивированными. Сам экс-президент ранее обвинял действующую власть в авторитаризме.