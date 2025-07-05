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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Порошенко вновь не выпустили за границу

5 июля 2025, 22:29 733

Экс-президента Украины Петра Порошенко вновь не выпустили в международную командировку.

Об этом говорится в заявлении на сайте его партии «Европейская солидарность».

По информации партии, Порошенко планировал посетить съезд испанской «Народной партии» в Мадриде и конференцию по восстановлению Украины в Риме, куда, по его словам, был приглашен официально.

Это не первый случай, когда политика не выпускают за пределы страны. В январе, апреле и других случаях 2024–2025 годов пограничники также препятствовали его выезду. Суд признал некоторые из этих отказов незаконными.

В партии Порошенко считают подобные действия политически мотивированными. Сам экс-президент ранее обвинял действующую власть в авторитаризме.

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