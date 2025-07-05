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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Трамп обсудит сдерживание Ирана с Нетаньяху

5 июля 2025, 22:40 416

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не дал согласия на международные инспекции своей ядерной программы и не отказался от обогащения урана.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами на борту самолета, передает Reuters.

По словам американского лидера, программа Тегерана была «сильно отброшена назад», однако у Ирана сохраняется возможность возобновить ее в другом месте. Трамп добавил, что намерен обсудить этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в Белый дом 14 июля.

Ранее Трамп также заявлял, что США могут потребовать от Ирана не только остановить обогащение урана, но и передать имеющиеся запасы.

В то же время официальные лица Тегерана признали, что удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб ядерным объектам. Однако западные СМИ пишут, что у Ирана могли сохраниться секретные объекты, не попавшие под удары.

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