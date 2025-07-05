Глава НАТО: Китай ударит по Тайваню, а Россия — по Европе

«Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он сначала позаботился бы о том, чтобы позвонить своему младшему партнеру по всему этому, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве, и сказать ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы вы не давали им скучать в Европе, атакуя территорию НАТО». Скорее всего, именно так и будет развиваться», — сказал Рютте.

Он также отметил, что Россия может попытаться бросить вызов НАТО через 5–7 лет, поскольку «восстанавливается с темпами и скоростью, не имеющими аналогов в новейшей истории».

«Они сейчас производят в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год», — добавил генсек.