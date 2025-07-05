Какой такой БРИКС без Путина и Си?

Открывающийся в Рио-де-Жанейро саммит БРИКС, уже 17-й по счету, знаменует, с одной стороны, долгую и устойчивую жизнь этого международного клуба, с другой - налицо признаки вырождения. Достаточно сказать, что в этот раз во встречах не примут участия лидеры двух из пяти стран-основательниц. Причем отсутствие председателя Си ощущается как главный и абсолютно невосполнимый недостаток: все наивные идеи, что это будет площадка для равноправной коммуникации между разными участниками, давно отброшены. В первую очередь БРИКС нужен, чтобы пообщаться с китайским руководителем, тянущим бремя альтернативного глобального лидерства. Си Цзиньпин решил в Бразилию не ехать. Он здесь недавно, в ноябре, был с официальным визитом, а Лула да Силва в середине мая провел целых четыре дня в Пекине в сопровождении огромной правительственной делегации. Бразильский президент занимает ярко выраженную антиамериканскую позицию, которая лишь усилилась с возвратом в Белый дом Дональда Трампа, и Китай тут естественный и важнейший партнер. И конечно же, старший. Си не стал суетиться и отправил на форум премьера Ли Цяна, показав тем самым, что встречи с руководителями прочих стран, которые приедут в Рио, его не настолько интересуют, чтобы лететь через океан.

Из лидеров высшего уровня приедут индийский премьер Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, глава Индонезии Прабово Субианто, а также президент Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Напомним, именно за счет пяти последних стран недавно расширился состав БРИКС. Зачем это надо этим странам, понятно. А вот для самого клуба количественное расширение на пользу совсем не пошло - он стал утрачивать то, за что так ценят престижные клубы: эксклюзивность. Добавьте сюда еще статус стран - партнеров БРИКС, появившийся в прошлом году и включивший еще 13 государств, и узкий круг, членом которого многим хотелось, да не суждено было стать, расширился до танцевального кружка для всех желающих. Кстати, что касается потенциальных стран-партнеров - не будет и Эрдогана. Турецкий лидер ограничил участие своей страны главой МИД Фиданом.