Какой такой БРИКС без Путина и Си?

Открывающийся в Рио-де-Жанейро саммит БРИКС, уже 17-й по счету, знаменует, с одной стороны, долгую и устойчивую жизнь этого международного клуба, с другой - налицо признаки вырождения.
Достаточно сказать, что в этот раз во встречах не примут участия лидеры двух из пяти стран-основательниц. Причем отсутствие председателя Си ощущается как главный и абсолютно невосполнимый недостаток: все наивные идеи, что это будет площадка для равноправной коммуникации между разными участниками, давно отброшены. В первую очередь БРИКС нужен, чтобы пообщаться с китайским руководителем, тянущим бремя альтернативного глобального лидерства.
Си Цзиньпин решил в Бразилию не ехать. Он здесь недавно, в ноябре, был с официальным визитом, а Лула да Силва в середине мая провел целых четыре дня в Пекине в сопровождении огромной правительственной делегации. Бразильский президент занимает ярко выраженную антиамериканскую позицию, которая лишь усилилась с возвратом в Белый дом Дональда Трампа, и Китай тут естественный и важнейший партнер. И конечно же, старший. Си не стал суетиться и отправил на форум премьера Ли Цяна, показав тем самым, что встречи с руководителями прочих стран, которые приедут в Рио, его не настолько интересуют, чтобы лететь через океан.
Из лидеров высшего уровня приедут индийский премьер Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси, президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, глава Индонезии Прабово Субианто, а также президент Арабских Эмиратов Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.
Напомним, именно за счет пяти последних стран недавно расширился состав БРИКС. Зачем это надо этим странам, понятно. А вот для самого клуба количественное расширение на пользу совсем не пошло - он стал утрачивать то, за что так ценят престижные клубы: эксклюзивность. Добавьте сюда еще статус стран - партнеров БРИКС, появившийся в прошлом году и включивший еще 13 государств, и узкий круг, членом которого многим хотелось, да не суждено было стать, расширился до танцевального кружка для всех желающих.
Кстати, что касается потенциальных стран-партнеров - не будет и Эрдогана. Турецкий лидер ограничил участие своей страны главой МИД Фиданом.
Что касается расширения состава, то в этом была заинтересована, разумеется, Россия, в минувшем году принимавшая саммит в Казани. Кремлю предельно важно продемонстрировать, что он не находится в международной изоляции и что ему удается создать свою, антизападную коалицию поддержки. Казанский форум был широко распиарен именно в этом качестве. Но большинство членов БРИКС вовсе не хотят рвать выгодные экономические отношения с Западом, которые они рассматривают как приоритетные. А из приглашенных членов Саудовская Аравия не подтвердила вхождение, а Аргентина от него отказалась.
Зато сама Россия в этот раз не смогла принять участие на высшем уровне: Владимир Путин объявлен в розыск Международным уголовным судом (МУС), и его физическое пребывание в Бразилии, подписавшей Римский статут МУС, сочтено нецелесообразным. Вместо себя он отправил Сергея Лаврова, что резко понижает статус российской делегации. БРИКС, выходит, не только не подрывает статус России-изгоя, а ярко подчеркивает его.
А так-то, конечно, любые плодотворные международные контакты, обмен идеями и мнениями в мире, который порядком потряхивает, важны и полезны. В отсутствие Китая и России Бразилия, страна-хозяйка, имеет все возможности взять на себя функции модератора встречи и попытаться доказать серьезность своих претензий на важную роль среди стран «глобального Юга». В Пекине ничуть не против.