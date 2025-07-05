Власть Хаменеи устоит. Басидж, не забывайте!

Во время торжественных похорон в Иране генералов КСИР и ученых-ядерщиков, ликвидированных в ходе атак Израиля, был замечен и генерал Мохаммад Таки Юсефванд, глава спецслужбы Басидж. Хотя в Иране наметилась странная тенденция – «воскрешение» тех лидеров КСИР, об официальной гибели которых объявлялось ранее. Али Шамхани появился на публике, пусть и выглядит не очень, но Хоссейн Тайеб, глава разведки КСИР, на котором, судя по кадрам, вообще ни царапины. Но речь сейчас не о персоналиях. А о структуре силовой поддержки власти, состояние которой пока заставляет воспринимать прогнозы о том, что режим в Тегеране будет сметен в ходе массовых протестов и выступлений оппозиции, с огромным скепсисом. Одним из столпов которой является Басидж, о котором известно гораздо меньше, чем о том же КСИР.

Между тем, Басидж в Иране присутствует везде, и рядовые граждане сталкиваются с ним гораздо чаще, чем с тем же КСИР и даже полицией. Его члены проверяют преподавателей школ и университетов на лояльность, семьи на предмет «благочестивого поведения», патрулируют улицы и общественные места, в том числе в составе полиции нравов, и контролируют национальные окраины, где сильны сепаратистские настроения. Летом 2009 г. Исламская Республика Иран (ИРИ) была потрясена демонстрациями в крупнейших городах страны, когда люди из всех слоев общества протестовали против оспариваемых результатов переизбрания Махмуда Ахмадинежада на пост президента. Но не успели протестующие консолидироваться и самоорганизоваться, как ударные отряды исламского Басидж и его кадетские подразделения бросились на их подавление. Когда по Ирану прокатилась волна общественных протестов, вызванных гибелью Махсы Амини, задержанной полицией нравов за отказ носить хиджаб, на пути протестующих первыми встали сотрудники Басидж, которые активно участвовали в подавлении протестов.

Официальные иранские спикеры утверждают, что Басидж – некая массовая добровольная организация, состоящая из патриотов Ирана, добровольно взявших на себя задачу защиты идеалов Исламской республики, такие патриотически настроенные добровольцы, своего рода народные дружинники. Но обратимся к Уставу Басидж, основному документу, регламентирующему его деятельность. Там персидским по белому записано следующее: «Саземане басидже мостазефине мардоме Иран [Организация мобилизации обездоленных иранского народа – И.Н, басидж – в переводе означает «мобилизация»] является частью военного аппарата Ирана и в соответствии с Уставом находится в юридической, финансовой и материально-технической зависимости от правительства». Иными словами, никакие это не добровольцы-дружинники, а часть иранских силовых структур, подчиненная КСИР, причем имеющая в своем распоряжении силовые подразделения. К которым, судя по имеющейся информации, скоро добавятся и собственные военно-морские силы в виде патрульных катеров в пограничной зоне Ирана в Персидском заливе.

Что интересно, нынешний рахбар Али Хаменеи с момента возникновения Басидж в 1980 году делал все, чтобы взять эту организацию «под свое крыло» и подчинить себе персонально. Он отстаивал интересы Басидж, когда организация конфликтовала с КСИР из-за распределения полномочий, неизменно отстаивая тот подход, настаивая, что их должно быть больше, в частности, они должны были отвечать за защиту политиков, заниматься предотвращением угона самолетов и организовывать охрану таких важных мест, как здания штаб-квартир теле- и радиостанций. В 2000 году аятолла Хаменеи потребовал от КСИР усилить поддержку Басидж, указав, что 50% работы КСИР должно заключаться в расширении возможностей Басидж. Для этого КСИР подготовил план «Амир аль-Моминеен», предусматривающий расширение Басидж и использование ее в качестве рычага консервативной политики. В том же году бюджет Басидж увеличился на 50%. Такая забота встретила полное понимание. И выбор, «на чью строну встать» перед членами этой организации уже не вставал – конечно же, на сторону Али Хаменеи. Так в руках Хаменеи появилась еще одна дубина, которая готова была без разбора гвоздить его политических противников внутри страны.