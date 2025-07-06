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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Маск объявил о создании новой партии

00:08 446

Илон Маск сообщил о создании политической партии под названием «Америка» по итогам голосования, проведенного на его странице в соцсети X.

«С перевесом два к одному вы выразили желание создать новую политическую партию — и она будет. В условиях, когда страну ведут к банкротству чрезмерные траты и коррупция, мы фактически живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня партия «Америка» создана, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск.

В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей. За создание новой партии высказались 65,4%.

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