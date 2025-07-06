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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Ливан увеличит численность войск на границе с Израилем

00:25 76

Президент Ливана генерал Джозеф Аун заявил, что численность военнослужащих на южной границе будет увеличена до 10 тысяч после вывода израильских войск из пяти районов, остающихся под их контролем.

«На юге страны не будет вооруженных формирований, кроме ливанской армии и миротворцев ООН», — отметил он на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. По его словам, Израиль препятствует восстановлению стабильности в регионе и должен выполнить положения резолюции 1701 СБ ООН.

Аун также выразил надежду на поддержку Лондоном продления мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), который истекает 31 августа 2025 года.

В свою очередь, Лэмми пообещал продолжать оказывать Ливану поддержку, в том числе в военной сфере.

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