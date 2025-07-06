Ливан увеличит численность войск на границе с Израилем

Президент Ливана генерал Джозеф Аун заявил, что численность военнослужащих на южной границе будет увеличена до 10 тысяч после вывода израильских войск из пяти районов, остающихся под их контролем.

«На юге страны не будет вооруженных формирований, кроме ливанской армии и миротворцев ООН», — отметил он на встрече с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. По его словам, Израиль препятствует восстановлению стабильности в регионе и должен выполнить положения резолюции 1701 СБ ООН.