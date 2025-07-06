Германия возобновит депортацию сирийцев

Об этом Министерство внутренних дел Германии сообщило в комментарии AFP.

Власти Германии решили последовать примеру соседней Австрии и начать депортацию сирийцев, осужденных за уголовные преступления, что стало возможным после свержения режима Асада в Дамаске.

Немецкое МВД сообщило, что поручило Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев (BAMF) принять меры против «опасных сирийских граждан и преступников».

Представитель ведомства подчеркнул, что совершение тяжких преступлений означает лишение права на защиту, которую предоставляет статус беженца, и может привести к отмене уже предоставленного такого статуса.

Он также напомнил, что соглашение, подписанное тремя партиями действующей коалиции в Германии, предусматривает депортацию в Афганистан и Сирию, «начиная с правонарушителей и лиц, которые считаются угрозой».

В Германии проживает около миллиона сирийцев, большинство из которых прибыли во время миграционной волны в 2015-2016 годах.