Скандал с российским миллиардером

Константин Струков — зампред Челябинского заксобрания и основной владелец компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) не пытался покинуть Россию, его не задерживали. Об этом говорится в сообщении ЮГК.

Представитель компании заявил, что в течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве.

«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — говорится в сообщении компании.