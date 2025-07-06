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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Скандал с российским миллиардером

фото; обновлено 01:03
01:03 2264

Константин Струков — зампред Челябинского заксобрания и основной владелец компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) не пытался покинуть Россию, его не задерживали. Об этом говорится в сообщении ЮГК.

Представитель компании заявил, что в течение субботнего дня Константин Струков находился на рабочем месте в офисе ЮГК в Москве.

«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — говорится в сообщении компании.

* * * 00:45

Президент компании «Южуралзолото» (ЮГК), депутат Заксобрания Челябинской области и крупнейший акционер предприятия Константин Струков был задержан при попытке вылететь из России, несмотря на действующий судебный запрет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Струков 5 июля попытался вылететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier стоимостью более $50 млн. Однако Росавиация не разрешила взлет — самолет находился под арестом, наложенным судебными приставами. Во время проверки на борту у бизнесмена изъяли заграничный паспорт, уже аннулированный миграционной службой МВД.

Ранее Струков заявлял ТАСС, что не собирается скрываться и находится в Челябинской области. Согласно базе исполнительных производств, на его имущество наложен обеспечительный арест.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска с требованием обратить в доход государства акции «Южуралзолота», принадлежащие Струкову.

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