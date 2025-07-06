Цукерберга выставили из Овального кабинета

По данным источников канала, военные чиновники встретились с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения нового истребителя-невидимки F-47. Однако в какой-то момент в кабинет неожиданно вошел Цукерберг. Из-за соображений, что у него нет допуска к секретной информации, чиновники попросили бизнесмена подождать снаружи.

Утверждается, что во время встречи в кабинет также зашла молодая помощница, показала президенту что-то на своем ноутбуке и ушла. NBC пишет, что военнослужащие «ожидали большей конфиденциальности на встрече с главнокомандующим», и некоторые из них ушли со встречи «озадаченными и немного нервными», а один из них задался вопросом, стоит ли им беспокоиться о вероятности утечки информации.

Неназванный высокопоставленный представитель Белого дома заявил New York Post, что Марка Цукерберга не выгоняли из Овального кабинета. «Его не просили уйти. Он заскочил поздороваться по просьбе президента, а затем ушел ждать начала своей встречи... которая должна была состояться после», — заверил чиновник.

В марте Дональд Трамп поручил Boeing разработку стелс-истребителя шестого поколения F-47 в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). Однако СМИ писали, что проект самолета может остаться без бюджета из-за дороговизны: первоначально его оценивали в $350 млн.