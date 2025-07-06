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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией
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Эрдоган о конфликте Азербайджана с Россией

Попытка встречи с Путиным закончилась госпитализацией

01:57 627

Выставлявшегося в Центральном доме художника художника-пейзажиста увезли в больницу после попытки встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент произошел 4 июля около 23:00 на Красной площади. Сотрудники охраны обратили внимание на 37-летнего мужчину: он вел себя агрессивно, странно высказывался и говорил, что хочет увидеться с главой российского государства. Его увезли в психиатрическую больницу.

В информации уточняется, что госпитализированным оказался успешный художник-пейзажист. В прошлом он устраивал персональные выставки, но из-за болезни был вынужден оставить свою сферу деятельности.

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