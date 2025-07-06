На нас летит астероид A11pl3Z

По данным Европейского космического агентства (ESA), в Солнечную систему вошел новый межзвездный объект — астероид, предварительно обозначенный, как A11pl3Z. Его диаметр, по оценкам астрономов, составляет от 10 до 20 километров, а скорость движения достигает 60 километров в секунду — это более 200 тысяч километров в час. Уникальность астероида A11pl3Z заключается в его происхождении: как и знаменитые объекты «Оумуамуа» (2017 год) и 2I/Borisov (2019 год), он не связан с Солнцем и прибывает из межзвездного пространства.
Как сообщил глава отдела планетарной обороны ESA Ричард Мойссл, астероид A11pl3Z не вращается вокруг Солнца и не входит в его орбиту. Объект пройдет через внутреннюю часть Солнечной системы — на расстоянии орбиты Марса — а затем вновь покинет пределы гравитационного влияния Солнца. По словам Мойссла, астероид будет становиться ярче по мере приближения к звезде и останется доступным для наблюдений до конца года, особенно в октябре.
Марк Норрис, астроном из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) в интервью агентству AFP отметил, что A11pl3Z, по-видимому, движется значительно быстрее, чем предыдущие межзвездные объекты. Ученый также сообщил, что, согласно современным моделям, в каждый конкретный момент времени через Солнечную систему может пролетать не менее 10 тысяч подобных объектов, не связанных с ее гравитацией.
Своим мнением по поводу нового астероида с редакцией haqqin.azподелился и азербайджанский ученый, кандидат физико-математических наук Кямал Гусейнов, который заведует отделом научного обмена Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси при Национальной Академии наук Азербайджана.
Как рассказал ученый, если A11pl3Z продолжит приближаться к Солнцу, то его можно будет наблюдать не только с помощью телескопов, но и невооружённым глазом. Гусейнов сравнивает возможное зрелище с появлением кометы Хейла-Боппа, которую в 1997 году видели миллионы жителей Северного полушария. Тогда она стала одной из самых ярких и долго наблюдаемых комет XX века.
По словам Гусейнова, астероиды представляют собой своеобразные "строительные кирпичики" планет — фрагменты вещества, из которого миллиарды лет назад формировались небесные тела. В то же время предсказать точную траекторию объекта пока невозможно: он находится слишком далеко, а его движение будет зависеть от угла сближения с Марсом и другими небесными телами.
«По мере приближения к крупной планете, будь то Марс или Земля, астероид может испытать воздействие так называемого предела Роша, - пояснил ученый. - Это расстояние, внутри которого спутник, не обладая собственной прочной структурой, может быть разрушен гравитационными приливными силами более массивного тела. Если же астероид A11pl3Z подлетит достаточно близко к планете, он рискует оказаться разрушенным под действием гравитации — именно так распался Тунгусский метеорит».
Тунгусское событие, напомнил Гусейнов, произошло 30 июня 1908 года. Тогда в небе над Сибирью наблюдали яркий болид, а спустя несколько минут прогремел мощный взрыв, сила которого, по оценкам сейсмологов, составила от 10 до 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте — то есть, в сотни раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Волна разрушения охватила более двух тысяч квадратных километров лесов. По словам ученого, до входа в атмосферу диаметр тунгусского тела мог достигать 10 километров. Но из-за влияния предела Роша и плотной атмосферы Земли он разрушился на высоте около 8–10 км, оставив после себя лишь ударную волну.
«Сегодня A11pl3Z пока слишком далек, чтобы утверждать, что он направляется к Земле, - считает Кямал Гусейнов. - Однако, если он и попадет под влияние земного тяготения, то с большой вероятностью либо взорвется в верхних слоях атмосферы, либо будет отброшен гравитационным «рикошетом». В зависимости от траектории астероида планеты могут не только притягивать, но и отталкивать его, изменяя направление движения. Это явление известно как гравитационная «помощь» или «маневр». Но даже если астероид A11pl3Z не представляет угрозы, он имеет колоссальную научную ценность. Ведь изучение таких объектов позволяет лучше понять ранние этапы формирования Солнечной системы. Миллиарды лет назад вокруг Солнца существовало только газопылевое облако. Со временем под действием гравитации и эффекта предела Роша начался процесс агрегации частиц в диск, формирование колец, а затем и протопланет. Осколки, не вошедшие в состав планет, продолжают существовать в виде астероидов и комет. Именно они и несут в себе информацию о «младенческом возрасте» Солнечной системы. Если астероид состоит преимущественно из льда, газов или рыхлого материала, то он сгорит при входе в атмосферу. Но если A11pl3Z окажется плотным железным телом, как Тунгусский метеорит, последствия могут быть посерьезнее. Хотя оснований считать так пока нет. Более точные данные о составе и траектории астероида ученые смогут получить в ближайшие месяцы, когда он подойдет ближе к Солнцу и Марсу».
По словам Гусейнова, скорее всего A11pl3Z, подобно своим предшественникам из 2017 и 2019 годов, просто пролетит сквозь Солнечную систему и вновь уйдет в межзвездное пространство. Но его появление — не просто астрономическая редкость, а уникальная возможность расширить наши знания о структуре Вселенной и процессе формирования планет.