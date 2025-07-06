На нас летит астероид A11pl3Z

По данным Европейского космического агентства (ESA), в Солнечную систему вошел новый межзвездный объект — астероид, предварительно обозначенный, как A11pl3Z. Его диаметр, по оценкам астрономов, составляет от 10 до 20 километров, а скорость движения достигает 60 километров в секунду — это более 200 тысяч километров в час. Уникальность астероида A11pl3Z заключается в его происхождении: как и знаменитые объекты «Оумуамуа» (2017 год) и 2I/Borisov (2019 год), он не связан с Солнцем и прибывает из межзвездного пространства. Как сообщил глава отдела планетарной обороны ESA Ричард Мойссл, астероид A11pl3Z не вращается вокруг Солнца и не входит в его орбиту. Объект пройдет через внутреннюю часть Солнечной системы — на расстоянии орбиты Марса — а затем вновь покинет пределы гравитационного влияния Солнца. По словам Мойссла, астероид будет становиться ярче по мере приближения к звезде и останется доступным для наблюдений до конца года, особенно в октябре. Марк Норрис, астроном из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) в интервью агентству AFP отметил, что A11pl3Z, по-видимому, движется значительно быстрее, чем предыдущие межзвездные объекты. Ученый также сообщил, что, согласно современным моделям, в каждый конкретный момент времени через Солнечную систему может пролетать не менее 10 тысяч подобных объектов, не связанных с ее гравитацией.

Своим мнением по поводу нового астероида с редакцией haqqin.azподелился и азербайджанский ученый, кандидат физико-математических наук Кямал Гусейнов, который заведует отделом научного обмена Шемахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси при Национальной Академии наук Азербайджана. Как рассказал ученый, если A11pl3Z продолжит приближаться к Солнцу, то его можно будет наблюдать не только с помощью телескопов, но и невооружённым глазом. Гусейнов сравнивает возможное зрелище с появлением кометы Хейла-Боппа, которую в 1997 году видели миллионы жителей Северного полушария. Тогда она стала одной из самых ярких и долго наблюдаемых комет XX века. По словам Гусейнова, астероиды представляют собой своеобразные "строительные кирпичики" планет — фрагменты вещества, из которого миллиарды лет назад формировались небесные тела. В то же время предсказать точную траекторию объекта пока невозможно: он находится слишком далеко, а его движение будет зависеть от угла сближения с Марсом и другими небесными телами.