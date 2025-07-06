Архитектурный памятник в центре Баку медленно рассыпается…

В самом центре Баку, буквально в двух шагах от Дворца Гейдара Алиева, на днях рухнул потолок жилого дома. Обвал произошел на втором этаже здания по адресу проспект Бюльбюля, 39. Этому дому 125 лет, он признан аварийным, хотя с улицы этого не видно: тщательно подкрашенный и выбеленный фасад выглядит вполне пристойно. Зато внутри дома — труха, сырость и крысы. Вечером 30 июня, когда жильцы находились в своих квартирах, раздался грохот, от которого задрожали стены. Многие подумали, что началось землетрясение и поспешно выбежали на улицу. Позже выяснилось, что обвалился потолок. По счастью, на этот раз обошлось без жертв. Хотя для вконец обветшалого дома это не первый и, судя по отсутствию реакции властей, не последний тревожный сигнал.

За аккуратным фасадом скрывается гниль. И метафорическая, и буквальная. Сгнившие перекрытия, ржавые трубы, висящие провода, по которым стекает вода… Потолки подперты балками — их прибивали сами жильцы в отчаянной попытке оттянуть неминуемое обрушение потолка. Но балки не выдержали, треснули и рухнули. И жители дома вновь остались один на один с разрушениями, сыростью и страхом. И, как обычно, без помощи. Некогда этот дом был адресом для уважаемых людей — профессоров, деятелей культуры, высокопоставленных государственных служащих. Но сегодня здесь живут только те, кому реально некуда идти. Те, кто обречён существовать среди крыс, плесени и системных отписок. «Мы звоним в аварийную, и они уже узнают нас по голосу, - рассказывает жительница дома, 55-летняя Наиля. - Трубы текут, свет пропадает, канализация забивается, и так постоянно. Каждый день — борьба за выживание». Десятилетиями в доме не проводился капремонт – в лучшем случае, побелка стен и косметический «макияж» фасада – ведь дом выходит на одну из центральных улиц красавца-Баку. Все остальное — сплошь разруха. Если обрушатся верхние этажи, здание сложится, как карточный домик. И, если это случится ночью, оставит под обломками спящих людей.

Имран Велиев, еще один житель, говорит прямо: «Потолки у нас сыпятся не первый раз. Мы пытались всё чинить за свой счет. Но трубы гнилые, проводка течет, а от водоканала только и слышим — “перекрыли и уехали”. И вот — обвал. К счастью, рядом никого не было. А если бы были дети?..» На следующий день на место прибыли представители Министерства по чрезвычайным ситуациям и жилищно-коммунальных служб. Жильцов заверили, что власти в курсе. Впрочем, «в курсе» — не значит в ответе. Никаких решений, никаких обещаний. Районные власти либо в отпуске, либо «не на месте». А люди вновь остаются наедине с трещинами и обещаниями. «Сколько же можно? – возмущается один из жильцов. - Мы каждый день живем с мыслью, что в любой момент крыша может обвалиться нам на голову. А в исполкоме нам говорят: “Ждите!” Чего ждать? Смерти? Обвала?», — растеряно разводит руками один из жильцов. «Все приходят, снимают, записывают, - подключается к разговору еще один сосед. - Но пока кто-то не погибнет, ничего не изменится».