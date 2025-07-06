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Маск рассказал, почему разочаровался в Трампе

10:01 1963

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу из-за политики республиканца, которая ведет к увеличению дефицита бюджета страны. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в $2 трлн до $2,5 трлн. Это приведет страну к банкротству», -заявил Маск.

Так предприниматель ответил на вопрос пользователя, который поинтересовался, почему Маск кардинально изменил свое отношение к Трампу.

Маск — богатейший человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $405,2 млрд) и один из главных спонсоров кампании действующего президента США Дональда Трампа. Бизнесмен и политик сблизились во время предвыборной гонки, Маск недолгое время работал в администрации США как куратор Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). Цель ведомства - сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств.

Маск обещал, что под его руководством DOGE удастся сократить расходы американского бюджета на $2 трлн. Впоследствии он сократил целевой показатель вдвое, но за 130 дней работы ведомство смогло сэкономить казне лишь 17,5% заявленной суммы — $175 млрд.

В начале лета, вскоре после того, как предприниматель покинул Белый дом, он поссорился с главой государства из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания республиканца. Документ предусматривает продление налоговых послаблений и другие налоговые льготы, а также увеличение потолка госдолга США на $5 трлн.

Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. По его мнению, документ уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и поставит страну «на путь долгового рабства». Он «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего», считает бизнесмен.

В ответ на принятие законопроекта (Трамп подписал его в ночь на 5 июля) Маск создал свою политическую партию — «Америка». Ее главной целью предприниматель назвал обеспечение «воли народа» через прохождение в Конгресс и занятие там нескольких мест. Партия должна будет обеспечить решающие голоса по спорным законам, пояснял Маск.

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